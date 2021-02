W wieku 93 lat zmarł Edward Babiuch

W wieku 93 lat odszedł Edward Babiuch. Był członkiem Biura Politycznego KC PZPR. W latach 1972-1980 członek Rady Państwa, w 1980 premier PRL.

Informacje o śmierci Edwarda Babiucha przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych polityk SLD Krzysztof Janik.

- „Zmarł Edward Babiuch. Starsi Go być może pamiętają. Młodsi nie muszą. Ale odszedł kawałek historii PRL. Ciekawe, czy ktoś z Jego następców to dostrzeże” – napisał.

Do PZPR Babiuch wstąpił w 1948 roku. W latach 50 pracował w aparacie Komitetu Centralnego. W 1970 roku został członkiem Biura Politycznego KC, a później sekretarzem KC. W latach 1972-1980 był członkiem Rady Państwa. Od lutego do sierpnia 1980 roku był prezesem Rady Ministrów. Jako bliski współpracownik Gierka został zmuszony do odejścia ze stanowisk. W październiku 1980 roku odwołano go z KC, a w roku następnym wykluczono z partii.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

A światłość wiekuista niechaj Mu świeci

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Amen!

kak/Facebook, DoRzeczy.pl