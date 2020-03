W USA coraz gorzej. Ponad 3 tys. osób nie żyje

Epidemia koronawirusa w USA rozwija się w bardzo szybkim tempie. Nie żyją już 3002 osoby – informuje dziennik „New York Times”. Wciąż największym ogniskiem epidemii w tym kraju pozostaje stan Nowy Jork. To tam zmarło najwięcej osób zakażonych SARS-Cov-2. W poniedziałek wieczorem łącznie odnotowano tu ponad 1,2 tys. zgonów.

W samym tylko stanie Nowy Jork zdiagnozowano obecnie tylko o ok. tysiąc mniej przypadków koronawirusa niż w chińskiej prowincji Hubei.

„Jeśli będziemy działać razem, prawie perfekcyjnie, to możemy mieć od 100 do 200 tys. ofiar śmiertelnych”.

Dodała ona, że w niektórych amerykańskich miastach decyzja o wprowadzeniu ograniczeń zapadła zbyt późno, co mogło mieć wpływ na rozwój epidemii.

Sparaliżowana jest amerykańska gospodarka. Zamknięte są sklepy, bary, restauracje, upadają firmy. Kongres przyjął wobec tego rekordowy pakiet stymulacyjny o wartości ok. 2,2 bln USB, co stanowi 10 proc. amerykańskiego PKB. Został on już podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. Politycy już teraz negocjują kolejny pakiet.