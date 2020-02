'W tym szpitalu nie ma karetki', czyli jak Robert Biedroń próbuje zakłamać rzeczywistość w oczach kamer

Topek 27.2.20 15:14

To dobrze ! Niech otworzą biuro i zapisy do tego ich własnego świata, ale na zasadzie dobrowolności ! Następnie niech tym ludziom zaoferują ten własny świat i celebrują go . My nie mamy nic przeciwko temu ! Tylko niech nie łażą po ulicach profanując nasze chrześcijańskie symbole religijne i niech nie domagają się łamania Konstytucji, która mówi wyraźnie, że rodzina to mężczyzna, kobieta i ich dzieci - nic więcej !