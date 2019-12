W rocznicę stanu wojennego KODomici urządzili... spęd pod domem prezesa PiS

Czy dla zwolenników opozycji totalnej naprawdę nie ma już żadnych świętości? A może coś im się pomyliło i myślą, że to Jarosław Kaczyński wprowadził stan wojenny? Wydaje się, że jednak raczej podziałała na nich kłamliwa propaganda sędziowskiej kasty i polityków opozycji, którzy- co najgorsze, zupełnie poważnie- zaczęli porównywać zmiany w przepisach o sądach powszechnych do wydarzeń z 13 grudnia 1981 r.