W Polsce już ponad tysiąc zmarłych z powodu COVID-19

Pamietaj: SZCZEPIONKI ZABIJAJĄ 25.5.20 18:02

"CHEMTRAILS" - 5G - CO2 nad Polską



FAKE NEWS ... !!!!



Ale to nie wszystko, są również FAKE BELIEVE VIDEOS!

Robione na zamówienie Kremla.



Zanim otworzysz VIDEO pomyśl, czy nie ma w nich MALWARE - VIRUSÓW!



A już z pewnością to jest BULLSHIT VIDEO - BULLSHIT NEWS!

-------------------------------------



Tak się robi FAKE VIDEOS:

https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo



A tak wygląda gotowy "produkt":

https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo



Więc, następnym razem jak "znajdziesz" szkokujące video polityka, 5G, szczepionki co "morduja", CO2, CHEMTRAILS, innymi słowy jest to FAKE SHIT.



A już z pewnością to jest BULLSHIT VIDEO - BULLSHIT NEWS!