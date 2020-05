W Niemczech za dużo gazu. Gazprom zmniejszy wydobycie?

Niemieckie magazyny gazu są przepełnione. Analitycy ostrzegają, że jeżeli zapotrzebowanie na gaz się nie zwiększy, to dostawcy tego surowca do Niemiec, czyli przede wszystkim Gazprom, będą musieli ograniczyć wydobycie.

Analityk firmy energetycznej Uniper, Jörn Higgen przekonuje, że w sierpniu w magazynach nie będzie już miejsca. To będzie oznaczać, że dostawcy tego surowca do Niemiec zostaną zmuszeni do ograniczenia wydobycia. Ucierpi na tym zwłaszcza rosyjski Gazprom.