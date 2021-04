W Madrycie Polacy zorganizowali ekstremalną Drogę Krzyżową

- W Madrycie Polacy zorganizowali dzisiaj Ekstremalną Drogę Krzyżową, która zbiegła się z 16 rocznicą śmierci Jana Pawła II – czytamy na portalu Vaticannews.va.

Na ulicach hiszpańskich miast nie było w tym toku już po raz drugi z rzędu najważniejszych „pasos” Wielkiego Tygodnia, a więc odgrywania scen Męki Pańskiej. Do kościołów i kaplic w Hiszpanii ustawiają się jednak długie kolejki.

- Na wielu twarzach widać wzruszenie i z trudem ukrywane łzy - czytamy.

Jak informuje oficjalny portal Stolicy Apostolskiej, Polacy zorganizowali w Madrycie w Wielki Piątek Ekstremalną Drogę Krzyżową. Wyruszyła ona o świcie z parafii św. Marii Soledad Torres Acosty.

- „Teraz szczególnie podczas pandemii było to wyzwanie organizacyjne, żeby nie łamać żadnych przepisów i żeby można była pójść. No i jak co roku jest to duże przeżycie, duże wyzwanie. Mam nadzieję, że damy radę” – mówi jeden z uczestników, pan Robert.

- „Ekstremalna Droga Krzyżowa jest bardzo mocnym przeżyciem wewnętrznym. Wiadomo, człowiek się męczy fizycznie, także troszeczkę psychicznie, ale później pomaga ona w wielu sytuacjach życiowych i na pewno warto iść. Polecam” – podzieliła się swoimi refleksami Anna.

W tym roku uczestnicy ekstremalnej Drogi Krzyżowej swój trud i modlitwę ofiarowali m. in. w intencji rodzin i chorych. Modlili się także o jak najszybsze ustanie pandemii.

