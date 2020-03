W Kościele coraz więcej głosów popierających ‘kompromis aborcyjny’

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 6.3.20 19:34

To mnie zawsze dziwiło, to że są tacy, którzy nie rozumieją, że Frądel to portal jajcarsko/satyryczny.

Jak ktoś może czytać te teksty i nie kulać się ze śmiechu?

Ok, masz oczywiście rację, ten obrazek zupełnie nie pasuje. Ale demaskuje kretyństwo redakcji. A to komiczne jest :))