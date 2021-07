W Glasgow spłonął kościół św. Szymona. Był duchowym centrum szkockiej Polonii

W nocy z wtorku na środę miał miejsce pożar w kościele pod wezwaniem św. Szymona w Glasgow. Świątynia niemal doszczętnie spłonęła. Od czasów II wojny światowej była duchowym centrum szkockiej Polonii. Wciąż nieznana jest przyczyna pożaru.

Do straży pożarnej informacja o pożarze dotarła o godz. 2:40 w nocy. W akcji uczestniczyło ponad 30 strażaków. Mimo szybkiej reakcji kościół został niemal doszczętnie zniszczony.

- „Zniszczenie kościoła św. Szymona będzie ciosem dla ludzi nie tylko w zachodniej części Glasgow, ale też znacznie dalej. Choć niewielki rozmiarem, kościół św. Szymona był często odwiedzany i stanowił duchowy dom polskiej społeczności na zachodzie Szkocji, która założyła tam sanktuarium. Kościół św. Szymona był bardzo kochanym punktem na mapie”

- przekazała katolicka archidiecezja Glasgow.

- „Niezwykle smutna wiadomość z dziś rana. Kościół św. Szymona był w sercu naszej polskiej społeczności z cotygodniowymi polskimi nabożeństwami. Będzie nam go bardzo brakowało”

- oświadczył Polski Klub im. Sikorskiego.

Sad to wake up to this morning 😞 but glad no-one was hurt. My flat is okay too 🙏🏼 thank you to the British Fire Services #StSimonsChurch #glasgow @Glasgow_Live pic.twitter.com/KOnl5ti4uH