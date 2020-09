W Genewie rozpoczęło się dochodzenie ws. postępowań WHO

W Genewie powołano dziś zespół, który ma zbadać, jak Światowa Organizacja Zdrowia radziła sobie z pandemią koronawirusa. Chodzi przede wszystkim o działania WHO ma początkowym etapie rozprzestrzeniania się pandemii. Dochodzenia domagały się kraje należące do Organizacji.

Na czele niezależnego zespołu ekspertów stanęły była prezydent Liberii Ellen Johnson oraz była premier Nowej Zelandii Helen Clark. Eksperci będą mieli pełen dostęp do wewnętrznej dokumentacji, materiałów i maili WHO.

Pierwsze spotkanie panelu ekspertów zaplanowano na 17 września. Potem mają odbywać się co sześć tygodni aż do kwietnia. Już w listopadzie ma zostać przedstawiony raport z pierwszych ustaleń. Raport końcowy ma zostać przygotowany w przyszłym roku.

Światową Organizację Zdrowia wiele krajów oskarża o zbyt późną reakcję na pojawienie się nowego koronawirusa i zbyt późne ogłoszenie pandemii.

