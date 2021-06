W cieniu Genewy prowokacje Rosji na Bałtyku

Warsaw Institute



Najpierw lot bombowców strategicznych nad akwenem Morza Bałtyckiego, potem naruszenie przestrzeni powietrznej Litwy przez myśliwce. Rosjanie zademonstrowali NATO swoją obecność w tej części Europy – na dodatek tuż przed szczytem Biden-Putin. To sygnał, że Rosja nie zamierza wcale hamować swoich agresywnych zapędów w rejonie wschodniej flanki NATO.

W przeddzień spotkania prezydenta USA i prezydenta Rosji w Genewie dwa rosyjskie Su-24 naruszyły granice NATO. Bojowe samoloty wleciały nad Bałtykiem w litewską przestrzeń powietrzną na głębokość jednego kilometra i pozostawały tam przez około minutę. Litewskie MSZ w środę 16 czerwca wręczyło notę protestacyjną przedstawicielowi ambasady Rosji w Wilnie. Litwa zażądała od Rosji wyjaśnień w sprawie incydentu i „podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby zapobiec powtórzeniu się takich przypadków w przyszłości”. Litewskie ministerstwo obrony nie wyklucza, że rosyjska prowokacja miała związek z odbywającymi się na Bałtyku międzynarodowymi ćwiczeniami sił morskich NATO Baltops 2021. Brało w nich udział ok. 4000 żołnierzy, 40 okrętów i 60 samolotów z 18 państw Sojuszu. Również 15 czerwca alert w siłach powietrznych NATO wywołał lot dwóch rosyjskich bombowców strategicznych Tu-160 nad neutralnymi wodami Bałtyku. Jak poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony, lot trwał około ośmiu godzin, a na różnych jego odcinkach bombowcom towarzyszyły poderwane myśliwce Włoch (F-35), Danii (F-16) i Szwecji (Gripen). Tu-160 miały cały czas osłonę myśliwców rosyjskich Su-35S i Su-27.

Moskwa podkreśla, że samoloty dalekiego zasięgu regularnie odbywają loty nad neutralnymi wodami Arktyki, północną częścią Atlantyku, Oceanu Spokojnego, Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego. Nasiliło się to jednak w ostatnich latach. Aktywności rosyjskiego lotnictwa często towarzyszą różne incydenty, bo Rosjanie nie stronią od prowokacyjnych zachowań wobec lotnictwa czy sił morskich sąsiednich państw, szczególnie jeśli należą one do NATO.

