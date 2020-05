W Bydgoszczy PO chce odebrać Janowi Pawłowi II honorowe obywatelstwo miasta

Majka 29.5.20 10:26

Niedługo nadejdzie nowy znak. Jarosław Kaczyński utraci zmysły przed pełnią księżyca. Bedzie to widać i nie będzie wątpliwości. On już nie wytrzymuje presji sytuacji (wybory, opozycja, USA też przycisną swoje kleszcze). W PiS zapanuje kompletny chaos. Nikomu nie będzie wypadało otwarcie żądać odejścia Kaczyńskiego, ale wszystkie frakcje w PiS będą się wzajemnie o to oskarżać. Oraz o rozbijanie obozu Zjednoczonej Prawicy.

Sytuacje wykorzysta Marian Banaś, który przypuści atak na jedną z frakcji, tak tej która podniosła dłoń na jego krew. Ale nie tylko on. Wielu rzuci się na PiS i zaczną odnosić zwycięstwa bo obóz Zjednoczonej Prawicy utraci jedność i ideowość.

W pobliżu pełni księżyca się to zacznie dziać. Najpierw powoli, ale później wszystko bardzo przyspieszy.