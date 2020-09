Viktor Orban: ,,Za 10 lat Polska będzie nowymi Niemcami Europy''

Premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie udzielonym dla Radia Kossuth podkreślił, że Unia Europejska musi znaleźć odpowiedź na temat przyczyn spadku swojego znaczenia gospodarczego w świecie. Podkreślił też, że w najbliższych latach świat i Europę czeka sporo bardzo daleko idących i istotnych zmian.

Orban powiedział:

- Europa Środkowa jest w bardzo dobrej kondycji i patrząc na liczby oraz polskie wyniki gospodarcze, zaryzykuję strategiczne twierdzenie, że za 10 lat Polska będzie nowymi Niemcami Europy

Podkreślił także:

- Zachodzi na świecie wielka zmiana, która przesądzi o tym, gdzie będzie miejsce Zachodu, ludzi Zachodu, świata Zachodu, Europy, a w niej Europy Środkowej. Jesteśmy w środku wielkiego procesu przeobrażeń

Orban wskazał również na dynamiczny rozwój krajów wschodnich, z których obecnie pochodzi 40 proc. inwestycji, a z zachodnich 58 proc., podczas gdy 15 lat temu inwestycja zachodnie stanowiły aż 81 proc.

Na temat przyczyn spadku znacznie Europy i jej gospodarczej roli powiedział:

- Europejską odpowiedź na to muszą znaleźć "grube ryby". Węgry tego nie rozwiążą, powinni to rozwiązać Niemcy, Brytyjczycy - którzy już odpowiedzieli wystąpieniem z UE, uznając nas za beznadziejny przypadek - czy Francuzi. To oni muszą udzielić odpowiedzi na te strategiczne pytania. My możemy w tym uczestniczyć, ale to nie my trzymamy kasę. Możemy zrobić jedno: odrobić pracę domową

mp/radio kossuth/niezalezna.pl