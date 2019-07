Vega: Szanuję Jarosława Kaczyńskiego. To genialny strateg

Cogito ergo sum 26.7.19 10:20

Vega cyngiel i jeszcze banalny. O tym, że Kaczyński jest przenikliwym strategiem mówi się od ponad 20 lat.

Natomiast Vega to sadysta i cynik wyżywający się na Misiewiczu. Świadomie przypisuje mu homoseksualizm, wiedząc, że to kłamstwo. Misiewicz jest naiwnym szczylem i nie ma co sobie zaprzątać nim głowy. Macierewicz windując go tak wysoko, wyrządził mu krzywdę