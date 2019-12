'Uzbrojeni w kilofy, stanęli naprzeciw czołgów i karabinów'. Premier uczcił pamięć poległych górników z kopalni 'Wujek'

Jak zaznaczył, wydarzenia w kopalni "Wujek" z 1981 r. nie były wypaczeniem socjalizmu i władzy komunistycznej oraz że takie ich przedstawianie jest kłamstwem. Dodał, że to, co stało się 38 lat temu, było kwintesencją władzy komunistycznej. - Ona nie znosiła wszelkich przejawów wolności, swobód obywatelskich. Komuniści niszczyli je w zarodku i zawsze starali się zrobić wszystko, żeby do wolności nie dopuścić. Wiemy to dzisiaj, że nie chodziło o żadne mniejsze zło. Władza komunistyczna planowała już wcześniej atak na społeczeństwo, atak na marzenie o wolnej Polsce - podkreślił Mateusz Morawiecki.