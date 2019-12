UWAŻAJ przy kupowaniu wędlin! Oto poradnik

Do produkcji wędlin wprowadzono nowoczesne technologie, a efekt jest taki, że niektórzy producenci ze 100 kg wieprzowiny potrafią zrobić 200 kg wędliny! Nic dziwnego, że taka szynka jest zupełnie bez smaku, za to nasączona dodatkami zwiększającymi objętość, związkami chemicznymi i konserwantami, które mają przyspieszyć produkcje i ochronić wędlinę przed zepsuciem.

Tradycyjny sposób peklowania szynki można już tylko spotkać w małych lokalnych wytwórniach. Powszechnie zastępuje się go wstrzykiwaniem bezpośrednio do mięsa mieszanki peklującej z wody, soli, przypraw oraz substancji, które powodują zwiększenie objętości szynki np. fosforanów czy białka sojowego. Wiążą one wodę w mięsie, dzięki czemu zwiększa się soczystość, ale i waga tego wyrobu. Mieszanka peklująca zawiera azotan sodu, dzięki któremu szynka ma kolor różowy i nie wytwarza się w niej jad kiełbasiany.