UWAGA!!! Wszystkie manipulacje ,,Tęczowego Piątku''

Belfer 24.10.19 15:33

Po co te krzyki i apele. Problem jest w Dyrektorach szkół. Bez ich wiedzy i zezwolenia nic w szkole nie może się propagować. No a dyrektor "podlega" Szefom samorządów i by "żyć" realizuje ich polecenia. Tu jest problem. Rodzice mogą im nagwizdać jeśli z przepisów Kodeksu Karnego nie wynika dla nich jakakolwiek kara. A dodatkowo przy dzisiejszych niemoralnych sądach, zdemoralizowanych swoją bezkarnością, wyroki są jakie są. Potrzebna wola działania w stanowieniu prawa karnego przez rządzących w tych zakresach. A tej chyba nie ma, bo jest pogoń za króliczkiem. I tyle w temacie.