Uwaga!!! Ważna petycja Fundacji Mamy i Taty do rządzących

Podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Mamy i Taty w Warszawie przedstawiono petycję, która ma zostać skierowana do rządzących. Poruszone zostały w niej m.in. kwestie związane z ograniczeniem wsparcia dla inicjatyw LGBT, czy zbyt dużą dostępnością pornografii dla nieletnich.

Fundacja Mamy i Taty podczas konferencji pt. „Piątka Fundacji” zaprezentowała wyniki badania nastrojów społecznych dotyczących kwestii związanych z polskimi rodzinami i dziećmi. Przedstawiono opinie na temat promocji środowisk LGBT, dostępu dzieci do pornografii, czy działań administracji publicznej wspierających rodzinę.

Konferencja odbyła się 23 września w Centrum Konferencyjnym Zielna. Wzięli w niej udział Marek Grabowski, obecny szef Fundacji Mamy i Taty, a także Barbara Socha, pracownik fundacji. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badania nastrojów społecznych, jakie zostało przeprowadzone przez Social Changes.

W badaniu wzięło udział 536 kobiet i 494 mężczyzn. Najwięcej respondentów pochodziło z terenów wiejskich (38 proc.). Respondenci z miast do 20 tys. mieszkańców stanowili 13 proc. grupy badanej, z miast o wielkości od 20 do 99 tys. 20 proc., z miast o wielkości od 100 do 500 tys. 18 proc. zaś z miast o liczbie ludności przekraczającej 500 tys. 12 proc.