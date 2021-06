UWAGA! Prawie w całej Polsce burze z gradem!

W dniu dzisiejszym do godz. 12.00 zaczęły obowiązywać alerty pogodowe IMGW. Wynikają one z zagrożenia wystąpienie niemal w całej Polsce burz z gradem.

- Jak podają synoptycy IMGW, w regionach objętych alertami prognozowane są w sobotę burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu, miejscami do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może padać grad – czytamy na portalu Onet.pl.

Alerty IMGW obowiązują od soboty od godz. 12.00 niemal w całej Polsce. Są to ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Z alertów są wyłączone województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i północna część woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.

Jak ostrzega IMGW, grad może osiągać nawet do 3 cm średnicy.

⛈️Dziś burze możliwe są na przeważającym obszarze kraju. Będą im towarzyszyć opady deszczu do 25 mm, lokalnie do około 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h oraz grad do około 3 cm średnicy.#IMGW #meteoimgw #pogoda #meteo #burza pic.twitter.com/fkSxMBAwf1