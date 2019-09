Uwaga!!! Pierwszy piątek miesiąca - idź do spowiedzi [MODLITWA]

i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił

i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny,

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich,

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Pan jest wiemy we wszystkich swoich słowach

i we wszystkich dziełach swoich święty.

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,

i podnosi wszystkich zgnębionych.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,

wszystkich wzywających Go szczerze.

Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają,

usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,

lecz zniszczy wszystkich występnych.

Niech usta moje głoszą chwałę Pana,

a Jego święte imię niech wielbi wszystko,

co żyje, zawsze i na wieki.