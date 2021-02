UWAGA! Pierwsze kolorowe zdjęcie z Marsa

"Otwarty horyzont, tak wiele do odkrycia. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć" – czytamy w opisie fotografii na oficjalnej stronie łazika Perseverance na Twitterze, który 18. lutego w czwartek o godz. 21.55 wylądował na Marsie.

Łazik przesłał właśnie pierwsze kolorowe zdjęcia z Marsa. Na fotografii widzimy horyzont planety, a zdjęcie ma wyższą rozdzielczość niż zdjęcia wykonane 18 lutego, które zostały wykonane na chwilę po wylądowaniu.

NASA opublikowała także zdjęcie przedstawiające marsjańską glebę.

"Maszyna zbierze także próbki marsjańskich skał, które w przyszłości trafią na Ziemię. Perseverance będzie miał ponadto za zadanie przetestować technologie, które będą wykorzystywane w misjach załogowych na Marsa. Chodzi m.in. o eksperymentalne urządzenie zmieniające dwutlenek węgla w tlen" – czytamy na stronie radiozet.pl

Łazik ma też wykonać próby ustalenia, czy na Marsie istniało kiedykolwiek życie. Ma tam również badać klimat oraz glebę.

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd