UWAGA! KE kupuje szczepionkę na COVID-19, a odpowiedzialność producenta … mniejsza

Jak informuje PAP, Komisja Europejska podpisała w dniu dzisiejszym z firmą Astra Zeneca umowę na zakup 300 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Szczepionka jest jeszcze w fazie testów.

Co szczególnie interesujące i niepokojące zarazem, to fakt, że podpisana przez KE umowa przewiduje, iż „państwa członkowskie zwolnią producenta z odpowiedzialności za zobowiązania powstałe pod pewnymi warunkami”. Jak jednak KE zapewnia, szczepionka będzie musiała spełnić określone wymogi bezpieczeństwa.

Umowa obejmuje wszystkie 19 krajów UE i jest to pierwszy taki przypadek, kiedy producent zostaje zwolniony z określonego rodzaju odpowiedzialności za stosowanie preparatu. Co więcej, jak wynika z komunikatu Komisji Europejskiej, UE zgodziła się na pokrycie finansowania niektórych rodzajów ryzyka, jakie ponoszą producenci.

Jako przyczynę takiego działania KE podaje rekordowe tempo opracowywania szczepionki podczas pandemii.

Stella Kyriakidu, unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, oświadczyła dzisiaj:

- Nasze negocjacje przyniosły teraz jasny rezultat: pierwsza podpisana umowa jest wyrazem naszego zobowiązania na rzecz zapewnienia zróżnicowanego portfolio szczepionek, by chronić zdrowie naszych obywateli

Rzecznik KE Tim McPhie z kolei powiedział:

- Jesteśmy w środku pandemii, to wyjątkowe okoliczności. Musimy działać tak szybko jak to możliwe, by zakończyć ten bezprecedensowy kryzys zdrowotny i chronić obywateli. Nie oznacza to, że będziemy szli na kompromisy w sprawie bezpieczeństwa przyszłej szczepionki. Nie będziemy zmieniać istniejących zasad dotyczących odpowiedzialności

Warto przy tej okazji także zaznaczyć, że przeciwko wprowadzaniu brytyjskiej szczepionki protestowali ostatnio w Australii biskupi różnych wyznań religijnych. Przyczyną protestów było wykorzystywanie przy produkcji szczepionki komórek ludzkich pochodzących z aborcji.

Czy może chodzić o tego samego producenta?

Na portalu Vaticannews.va można przyczytać:

- Przedstawiciele Kościołów katolickiego, prawosławnego i anglikańskiego zaprotestowali przeciwko zamówieniu przez rząd Australii 25 mln dawek brytyjskiej szczepionki na koronawirusa. Zdaniem biskupów nie zachowano norm etycznych, gdyż w procesie produkcji wykorzystano komórki ludzkie pochodzące z aborcji.

A także:

- Biskupi wezwali premiera Australii do ponownego przemyślenia tej umowy. „Nie mamy nic przeciwko szczepionce na koronawirusa, jednak uważamy że wykorzystanie komórek pochodzących z aborcji jest głęboko niemoralne” – czytamy w liście. Zachęcili wiernych swoich kościołów do rozważenia w sumieniu tej sprawy i odmówienia przyjęcia szczepionki, nawet jeśli nie będzie innej alternatywy.





mp/pap/vaticannews.va/abc.net.au