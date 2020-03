Uwaga! Dziś odmawiamy modlitwę o zatrzymanie epidemii!

StopHisterii 13.3.20 10:36

Mechanizm jest prosty. Media zaczynają nakręcać histerię z powodu jednej z wielu sezonowych chorób dotykają nas co roku.Ludzie zaczynają się tym interesować i naciskają władze.A że wszędzie i zawsze są jakieś wybory władza ponadnormatywnie chce się wykazać przed obywatelem.Zaczynają się szopki z kwarantannami i kombinezonami biohazard. To powoduje spiralę histerii pośród obywateli, bo panika skutkuje jeszcze większym naciskiem na władze, która reaguje ochoczo, bo może zaprowadzić takie restrykcje jakich nie mogłaby zaprowadzić nigdy ze stanem wojennym włącznie, i wszelakie jej grzeszki pozostają w cieniu.Cieszą się także rozmaitego autoramentu cwaniaczki którzy zarabiają na panice grubą kasę, a rządowe i unijne pieniądze szerokim strumieniem spływają do ich kieszeni. Wirus grypy każdego roku jest nowy i nie ma na niego szczepionki.Szczepimy się szczepionką na wirusa , który już był.Skutkiem tego w Polsce jest rocznie około 1mln przypadków grypy i 100 do 200 ofiar śmiertelnych. Nikt o tym nie mówi, nikt niczego nie zamyka a media tez o tym nie trąbią. To nie jest pandemia ani nawet epidemia.Podobnie jest w innych krajach. Prezydent USA Donald Trump skrytykował na Twitterze atmosferę wokół koronawirusa, pisząc, że w ubiegłym roku 37 tys. Amerykanów zmarło na zwykłą grypę. Średnio umiera (na nią) od 27 tys. do 70 tys. rocznie. Nic nie jest zamykane, życie i gospodarka toczy się dalej. W tej chwili potwierdzono 546 przypadków koronawirusa, w tym 22 zgony. Pomyślcie o tym! zaapelował Trump.

W Afryce do dnia dzisiejszego mamy stan pandemii AIDS, wysoce śmiertelnej choroby i nikogo to nie obchodzi. A dlaczego?Bo nie da się za pomocą tego tematu wzniecić globalnej histerii.

Dane o zakazeniach sa manipulowane, gdyż nie uwzgledniają osób zakażonych i przechodzących koronę bezobjawowo, a jest to ponad 90% , podobnie jak przy grypie zresztą. Zgony następują u ludzi ciężko chorych lub w wieku podeszłym , tak więc jak w przypadku ofiary śmiertelnej z Polski, w sumie nie wiadomo na co tak naprawdę umierają, ale jest to natychmiast wrzucane w strasząco-grożące statystyki. Nazwa wirusa COVID 19 tez zmutowała, bo teraz to się nazywa SARS COVID 19, na pamiątkę znanej ludziom rozdmuchanej medialnie , a w sumie nieszkodliwej globalnie epidemi SARS. Innymi słowy, najwazniejsze jest szerzenie globalnej psychozy, i o to pociągającym za wszystkie sznureczki chodzi, gdyz w czasach psychozy można zaprowadzic każde ograniczenie wolności na poczet tzw bezpieczeństwa, zarabiac na spadkach giełdy i upadłosciach, na drenażu budżetów narodowych poprzez sprzedaż tzw szczepionek, maseczek i rozmaitego innego badziewia. Ludzie, myslmy a nie dajmy się gnać jak stado bezmyslnych baranów!