Uuuu, powiało grozą... Jan Kidawa-Błoński: Prezydencie, bój się mojej Małgośki!

Urszula 14.12.19 20:32

Rzeczywiście tyle energii co tam na Sali było, a najwięcej energi miały dwie zamówione przygłupki, które co dwa zdania piszczały jak waritki ! Kidawa miała więcej energii – jeszcze chwila a górną jej szczękę wysadziłoby w powietrze. Jacuś dostał cynk, że przegra i był spokojniejszy, a naewt przybladły.

Kłamią dalej tak jak kłamali przedtem, kradną, szczególnie w samorządach dużych miast, jak kradli wsześniej, i ...... co najgorsze kłamią i kłamią i nienawidzą i kłamią jak kłamali i kłamać będą !

Ten żulik lwowski Sketyna już wisi na krawędzi (za parę dni dostanie kopa od Muchy), a jeszcze się odgraża, i to z zajadłą nienawiścią, i co 3 słowo PIS, i nie wyjdzie mu z gardła to, że walczą o władzę, aby przejąć czy wymienić władzę – tylko: odsunąć PIS od władzy, odsunąć tych, którzy przez 4 lata narobili „tyle złego”, zabrali wolność, konstytucję, praworządność, demokrację, itd.

Kadawa mówi, że obecnie nie ma prezydenta, ale jak ona wygra to będzie prezydent. Nigdy nie była w gminie czy małym mieście, ale mówi, że dla tych ludzi zlikwiduje autobusy, pociągi, posterunki policji, fundusze na drogi lokalne, szkoąy itd. Co za paranoja ?!!!