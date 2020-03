Ustawa o ,,tarczy antykryzysowej’’ wraca do Sejmu

- W nocy z poniedziałku na wtorek Senat przyjął kilkadziesiąt poprawek do pakietu trzech rządowych ustaw. Izba proponuje m.in. rozszerzenie prawa do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem z powodu zamkniętych szkół dla rodziców dzieci do 12 roku życia. Senatorowie chcą też, by państwo finansowało tzw. postojowe w wysokości 75 proc. dotychczasowego wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce