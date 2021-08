Ustawa medialna. Komisja przyjęła dwie poprawki PiS

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła dziś dwie zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość poprawki do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Wcześniej odrzucono poprawki opozycji i wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu.

Sejm zajął się dziś projektem nowelizacji ustawy medialnej. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został odesłany do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Poprawki mają umożliwić przedłużenie okresów przejściowych, co da czas podmiotom na dostosowanie się do nowych przepisów. Za przyjęciem poprawek opowiedziało się 15 członków komisji, 14 było przeciw. Jeden poseł wstrzymał się od głosu. Wcześniej komisja odrzuciła poprawki opozycji i wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu.

O 17:00 rozpoczął się w Sejmie blok głosowań. Nowelizację poprze klub PiS oraz Kukiz’15. Konfederacja zapowiada wstrzymanie się od głosu. Pozostałe partie opozycyjne razem z Porozumieniem sprzeciwiają się projektowi.

kak/TVN24, DoRzeczy.pl