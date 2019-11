USA: Zmuszał adoptowane córki do seksu. Uniknie więzienia

Szokujący wyrok sądu w USA. Pedofil, który zmuszał swoje dwie nieletnie, adoptowane córki do uprawiania z nim seksu, uniknie więzienia.

49-letni Steven Wells w trakcie procesu przyznał, że zmuszał do seksu dziewczynki, gdy te miały 13 i 14 lat. Co więcej, młodsza z nich była opóźniona w rozwoju, a jej stan psychiczny porównywano do umysłowości siedmioletniego dziecka.