USA. Trump zdymisjonował Marka Espera, szefa Pentagonu

Prezydent USA Donald Trump poinformował dzisiaj na mediach społecznościowych o nominacji na stanowisko Sekretarza Obrony Christophera C. Millera, co jednocześnie potwierdza dymisję dotychczasowego szefa tej instytucji.

We wpisie Donalda Trumpa na Twitterze czytamy:

- Z przyjemnością informuję, że Christopher C. Miller, szanowany dyrektor Narodowego Centrum Antyterroryzmu (jednogłośnie potwierdzony przez Senat), będzie pełnił obowiązki Sekretarza Obrony ze skutkiem natychmiastowym

Oraz:

- ...Chris chce wykonać WIELKĄ robotę!

Mark Esper został zdymisjonowany. Chciałbym mu podziękować za jego służbę

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.