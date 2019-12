Ukryta wojna przeciwko Zachodowi. Baza rosyjskich sabotażystów we francuskich Alpach!

Zachodnie agencje wywiadowcze odkryły, że 15 rosyjskich szpiegów z supertajnej jednostki specjalnej GRU o numerze 29155, odpowiedzialnej za zabójstwa, akty sabotażu i zarządzanie tzw. „martwymi skrzynkami pocztowymi”, które są wykorzystywane przez tajnych agentów i ich popleczników do wymiany informacji, w latach 2014 – 2018 wykorzystywali francuskie Alpy jako bazę rezerwową do swoich akcji przeprowadzanych w całej Europie – informuje francuska gazeta „Le Monde”.

„Rosjanie zmobilizują się dla wielkiego celu. A tym wielkim celem jest przyłączenie Europy. […] Podobają wam się europejskie technologie? Weźmy je. […] To jest proste, zdobywamy Europę i już mamy wszystkie wysokie technologie! […] Zdobycie Europy! Rosyjski car czy rosyjski prezydent – jedyny dla całej Europy. […] To jest sedno całego imperium, które po prostu przywrócimy na swoje miejsce – Europejskie, Rzymskie, Greckie, Bizantyjskie Imperium z rosyjskim carem na czele”

„Żadnego PKB nie zamierzamy podnosić – kontynuuje Dugin. – Dlatego że jest nam to obojętne. […] Budujemy imperium. Oni budują Unię Europejską, też swoiste imperium. Lecz jego podstawy są zbyt kruche. Jeżeli gospodarka nie odniesie sukcesu, oni się rozsypią. My natomiast powiemy: niezależnie od stanu gospodarki, co rosyjski (eurazjatycki, europejski, imperialny, rzymski) car (nasz rosyjski rzymski car) powie – to będzie! A gdzie wy się podziejecie? Gospodarka to dobrze, ale to nie ma znaczenia. Nie samym przecież chlebem… przypomni car”.