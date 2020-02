Ukraińscy biskupi do niemieckich: wróćcie na drogę Ewangelii

york 19.2.20 17:10

A nasi biskupi siedzą cichutko jak myszki !!! Brawo biskupi Ukrainy ;odważni , stojący faktycznie na straży Kościola Chrystusa! Naród polski podziwia Was i ubolewa ,że w Polsce biskupi są bierni i nie stać ich na glośny gest sprzeciwu w tej sprawie .Efekt tego jest taki, że wierni są zdezorientowani , niepewni co do tego co kościól do tej pory glosil , dostają informacje zewsząd tylko nie od swoich biskupów.Dlaczego nie ma glośnego NIE~ze strony polskiego episkopatu dla herezji !Dlaczego o tym się nie mówi w kościele , nie naglaśnia, dlaczego nie ma pisma do biskupów niemieckich jako sprzeciw , czy coś wplynęlo od z Polski do Watykanu w tej sprawie???Nic nam nie wiadomo , nic nie wiemy , obudzimy się jak będzie za póżno!Gdzie są obrońcy prawd Chrytusa, Kościola na miarę Hlonda czy Wyszyńskiego?Nam nie jest potrzebna poprawność hierarchów w konaktach z Watykanem czy polityczna , my chcemy takich duszpasterzy o jakich mówi Jezus.Trwanie w postawie wyczekującej może doprwadzićdo tego o czym mówil poeta ,,niech na calym świecie wojna ,byle polska wieś zaciszna byle polska wieś spokojna!,,czyli nam jet dobrze jak jest, co będzie , nie będziemy szli pod prąd! Brawo biskupi z Ukrainy , Polacy dziękują Wam za troskę o depozyt wiary.