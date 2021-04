Ukrainie uda się odeprzeć Rosję? Eksperci: To całkiem możliwe

Putin nadal ściąga wojska do granicy z Ukrainą i na okupowane terytoria Donbasu i Krymu. W tej chwili tam jest już skoncentrowanych 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Sądząc po ruchu rosyjskich wojsk, ich liczba w pobliżu Ukrainy w najbliższym czasie może sięgnąć 110 tys. Oczywistym jest to, że Rosja tworzy potężne zgrupowania wojsk w celu ewentualnej wojny na dużą skalę. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy ukraińska armia jest w stanie powstrzymać rosyjską agresję?

Eksperci wojskowi uważają, że ​​jest to całkiem możliwe.

„Łącznie wojska lądowe i powietrzno-desantowe Federacji Rosyjskiej mają około 325 tys. żołnierzy, ale przeciwko Ukrainie Rosja może skupić nie więcej niż 130-150 tys. osób w jednostkach bojowych. Biorąc pod uwagę, że liczba Sił Zbrojnych Ukrainy to ponad 200 tys. żołnierzy, plus do 200 tys. rezerwy operacyjnej, Rosja nie ma obecnie dominującej przewagi[*]. Ukraina ma siłę, by powstrzymać prawdopodobną rosyjską ofensywę” – pisze wojskowy ekrspert Jurij Butisow na Facebooku.

Podobną opinię wyraził również generał Sił Zbrojnych USA Tod Wolters, dowódca wojsk amerykańskich w Europie. Odpowiadając na pytania senatorów podczas przesłuchania w sprawie wydatków wojskowych USA generał zaznaczył, że obecnie Ukraina ma wystarczający potencjał militarny, aby powstrzymać i odeprzeć otwartą inwazję militarną Rosji. O tym informuje rządowa rozgłośnia Stanów Zjednoczonych Voice of America.

„Jeśli dojdzie do inwazji, Ukraińcy są teraz w najlepszej sytuacji. […] Jestem o tym przekonany, patrząc z perspektywy czasu” – powiedział generał Wolters.

Z kolei, odpowiedzialna za sprawy (Chargé d’Affaires) Stanów Zjednoczonych na Ukrainie Kristina A. Kvien podczas odprawy z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem powiedziała, że ​​ukraińskie siły zbrojne stały się bardziej gotowe do walki niż kiedykolwiek od 2014 roku, informuje portal Fakty.com.ua.

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w Brukseli zadeklarował, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie pomocy logistyczno-technicznej.

Oceniając nastroje w społeczeństwie ukraińskim można dojść do takich wniosków: Ukraina nie ulegnie szantażowi Kremla. Siły zbrojne Ukrainy utrzymują wysoki duch bojowy. Społeczeństwo ukraińskie jest absolutnie spokojne i przygotowuje się do odparcia ewentualnej rosyjskiej agresji.

Jagiellonia.org

* Według Global Firepower Index Ukraina ma obecnie około 255 tys. czynnych żołnierzy i 900 tys. rezerwistów; Ukraina zajmuje 13. miejsce na świecie, jeśli chodzi o liczbę posiadanych czołgów (2 430) i 7. w liczbie pojazdów opancerzonych (11 435) i artylerii (2 040).