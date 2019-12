Ukraina intensywnie rozbudowuje armię

Integracja Ukrainy z NATO realizowana jest poprzez przyjmowane regularnie Roczne Programy Narodowe (ANP) Ukraina-NATO. Po zmianie prezydenta, parlamentu i rządu w Kijowie, nowa ekipa rządząca – po konsultacjach z Sojuszem Północnoatlantyckim – ustaliła listę priorytetów. Wśród nich są: wzmocnienie floty wojennej, rozbudowa sił specjalnych i poprawa zdolności logistycznych, jak też obrona cybernetyczna i zwiększenie odporności na zagrożenia hybrydowe. Nie da się tego zrobić bez zwiększania nakładów na obronność. Więc w budżecie na 2020 rok środki oddane do dyspozycji resortu obrony będą najwyższe w historii niepodległej Ukrainy. Na cele związane z obronnością i bezpieczeństwem ma pójść 246 mld hrywien (ponad 9 mld dolarów), co jest równe 5,45 proc. PKB. To wzrost o 16 proc. w porównaniu z 2019 rokiem. Z tej puli 135,5 mld hrywien (4,8 mld USD, 3 proc. PKB) będzie do dyspozycji ministerstwa obrony, zaś 110,3 mld hrywien (3,4 mld USD, 2,45 proc. PKB) do dyspozycji MSW. Do tego dochodzą jeszcze budżetu kilku innych instytucji, np. wywiadu wojskowego (3,5 mld hrywien).