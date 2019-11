Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie

tomasz 26.11.19 8:39

Nie kpij sobie z Boga koniec świata to nie teatrzyk. Tylko znak że Bóg nie da z siebie kpić . Poza tym to co się dzieje obecnie na świecie to są wiadome znaki że gniew Boży jest bliski przykładem są wojny oraz to co się dzieje z ludźmi . Czyli zmiana myślenia człowieka. Który zamiast żyć w normalnym małżeństwie. Czyli kobiety z mężczyzną zaczyna wprowadzać dziwne związki czyli męsko - męskie kobiety z kobietą . A to jest zdziczenie i zezwierzęcenie . To przyspieszy zagładę do której sam człowiek dąży. A z tego komentarza który piszesz wynika że jesteś z Świadków Jehowy lub z innej podobnej zarazy która skończy w piekle. Mam nadzieję że cofniesz się ze złej drogi póki nie będzie za późno.