Ujawniono nieznaną relację z wyłowienia ciała ks. Jerzego Popiełuszki

Zaskakujące informacje Polskiego Radia. Dziennikarzom udało się dotrzeć do nieznanej do tej pory relacji z wyłowienia z Wisły ciała ks. Jerzego Popiełuszki.

Chodzi o relację płetwonurka, Henryka Laskowskiego. To on wyłowił zwłoki zamordowanego ks. Popiełuszki. Co zaskakujące – nie został przesłuchany ani w śledztwie prowadzonym w 1984 roku, ani też nie zeznawał w trakcie procesu toruńskiego.

„Po przebraniu się podszedłem do księdza, który leżał na wznak na trawie. Przy mnie technik wyjął [z sutanny] legitymację (…) i było tam napisane: Jerzy Popiełuszko. Ksiądz ręce miał związane linką, włożoną pomiędzy nogi i jednocześnie sznur przeprowadzono przez gardło tak, iż gdyby chciał się ruszać, to krtań by była przyciskana sznurkiem i musiałby się [on] udusić. Do tej linki, czyli do rąk i nóg, przywiązany był worek z kamieniami. Ksiądz miał ślady bicia na twarzy i rękach. Usta miał zamknięte. Dłonie jakby trzymały ten sznurek, [którym był związany]”.