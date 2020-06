Udostępnij: Niebezpieczna bakteria w serku z ,,Biedronki''!!! Może być groźna dla kobiet w ciąży i dzieci

Leszek 11.6.20 11:11

Kilka słów wstępu.

Wiele lat temu jako nastolatek przeczytałem artykuł Anatola Rybczyńskiego dotyczący

leczenia nowotworów. Pochłonąłem go jednym tchem. Byłem pod wrażeniem prac Autora i po

prostu przekonał mnie on, ze odnośnie raka cały świat się myli, a on odkrył prawdę i opracował

skuteczne lekarstwo nazwane ANRY.

Z czasem sprawa zeszła dla mnie na dalszy plan. Uznałem, że ja nie znam się na tym i nie że

pewnie inni ludzie znają prace Rybczyńskiego, a skoro nie są kontynuowane to może były błędne.

W każdym razie dałem sobie z tym spokój.

Jednak teraz, w dobie Internetu chciałbym wrócić do tematu. Znalazłem informację

pochodzącą z niezależnego źródła, że terapia doktora Rybczyńskiego naprawdę istniała (pisze o tym

Joanna Chmielewska w swojej autobiografii, przy opisywaniu nowotworu u swojej cioci). Poza tym

o ANRY można poczytać w internecie, a nawet można kupić przez Internet preparat nazywany

ANRY (chociaż nie wiadomo, czy jest to to samo, co opracował Rybczyński). Informacje są różne,

można spotkać i takie, że tajemnicę leku dr Rybczyński zabrał ze sobą do grobu.

Obecnie nauka posunęła się mocno do przodu i możliwe do przeprowadzenia są badania, o

jakich się kiedyś nie śniło. Myślę, że obecnie sprawdzenie teorii Rybczyńskiego oraz

wyprodukowanie preparatu jest znacznie prostsze, niż wiele lat temu. Autor dość dokładnie opisał

swoje odkrycia, co powinno umożliwić zweryfikowanie ich słuszności stosunkowo małym kosztem.

Jednak sądzę, że problemem jest to, że mówi się o preparacie ANRY, a ciężko znaleźć informacje,

jak doszło do jego opracowania i jakie badania doprowadziły do jego powstania. Chciałbym choć w

części uzupełnić te informacje.







