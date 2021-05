Ubezpieczenie turystyczne – jak wybrać najlepsze?

Sezon wakacyjny już coraz bliżej, a wszystko wskazuje na to, że zagraniczne wyjazdy będą możliwe pod warunkiem przestrzegania reżimu sanitarnego. W tym tekście opowiemy Ci o tym, jak wybrać ubezpieczenie podróżne, by gwarantowało kompleksowe zabezpieczenie Twoich interesów podczas zagranicznej podróży.

Najlepsze oferty znajdziesz w Internecie

Poszukiwania polisy turystycznej powinieneś rozpocząć od zajrzenia do Internetu i skorzystania z porównywarek polis oraz kalkulatorów. Zaletami tego typu rozwiązań są przede wszystkim: brak opłat oraz intuicyjna obsługa. Wystarczy tylko, że do specjalnego formularza wpiszesz kilka informacji dotyczących Twoich oczekiwań względem ubezpieczenia, by po chwili dostać w pełni spersonalizowane oferty od renomowanych ubezpieczalni. Skorzystaj z Internetu i wybierz dobre ubezpieczenie turystyczne, które idealnie sprawdzi się w Twojej sytuacji.

Zwróć uwagę na koszty leczenia

Choroba poza granicami Polski może Cię słono kosztować. Wynika to z faktu, że w większości kurortów turystycznych nie ma zagwarantowanego dostępu do publicznych placówek zdrowia. Oznacza to, że przyjezdni są zmuszeni do korzystania z prywatnych klinik, których ceny niejednokrotnie mogą przyprawić o zawrót głowy. Z ubezpieczeniem turystycznym nie musisz się tym martwić, ponieważ towarzystwo pokryje koszty związane z Twoim leczeniem poza Polską. Przed podpisaniem umowy koniecznie sprawdź, jak ubezpieczyciel podchodzi do kwestii zakażenia koronawirusem. Tego typu informacje znajdziesz w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Zniweluj skutki wypadków

Podczas wyjazdu może wydarzyć się wypadek, którego będziesz sprawcą. W takiej sytuacji zadziała ubezpieczenie OC, które jest wpisane w polisę turystyczną. Dzięki niemu ubezpieczyciel pokryje koszty związane z wypłatą odszkodowań dla wszystkich ofiar zdarzenia. Unikniesz więc finansowych konsekwencji swoich działań. Miej jednak na uwadze, że towarzystwo może uchylić się od odpowiedzialności, jeśli udowodni, że do wypadku doszło przez Twoje celowe działanie lub w momencie, gdy byłeś pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

NNW

Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się zawsze i wszędzie. Jeśli w wyniku jednego z takich zdarzeń Twój stan zdrowia znacznie się pogorszy, będziesz mógł liczyć na środki finansowe na leczenie lub rehabilitację. W przypadku śmierci pieniądze trafią na konto Twojej rodziny lub osób, które zostały do tego upoważnione.

Ochrona bagażu

Lotniska to miejsca, w których często dochodzi do kradzieży lub zagubienia bagażu. Złodzieje bacznie obserwują podróżnych i korzystają z każdej nadarzającej się okazji. Jeśli stracisz swój bagaż, ubezpieczyciel pomoże Ci, wypłacając zwrot za koszty, które poniosłeś. Zbieraj jednak paragony, by móc udowodnić każdy wydatek.

Rekompensata za odwołanie lotu

Koronawirus sprawił, że każdy wyjazd aż do ostatniej chwili jest niepewny. W sytuacji, gdy Twój lot zostanie opóźniony lub odwołany, będziesz mógł liczyć na pomoc ze strony ubezpieczyciela, który wypłaci Ci odpowiednią rekompensatę.

Ubezpieczenie turystyczne jest bardzo skuteczną i co najważniejsze niezbyt drogą formą ochrony, którą warto wybrać przed wyjazdem. Jeśli zależy Ci na ochronie swoich finansów podczas zagranicznej podróży, to znak, że powinieneś już dzisiaj zainteresować się wykupieniem ubezpieczenia. Nie ma po co ryzykować i szukać oszczędności na poczuciu swojego bezpieczeństwa.