Ubezpieczenie samochodu 2021 - jakich cen możemy się spodziewać?

Na koszt polisy OC wpływa wiele czynników. Obserwuje się jednak pewne generalne tendencje w zakresie cen panujących na rynku ubezpieczeniowym. Jak wygląda to w 2021 roku i czego w najbliższym czasie mogą spodziewać się właściciele pojazdów?

Co wpływa na cenę OC?

Biorąc pod uwagę czynniki, które kształtują cenę ubezpieczenia, należy mieć na uwadze zarówno te odnoszące się do danego pojazdu, miejsca jego użytkowania (postoju - zwłaszcza w nocy), jak i informacje o kierowcy. Podczas wyliczania składki konieczne będzie m.in. podanie:

rodzaju, modelu i marki samochodu,

roku jego produkcji,

pojemności i mocy silnika,

aktualnego przebiegu.

Jeśli chodzi o właściciela, istotne są zwłaszcza:

jego wiek,

staż za kierownicą,

czy dotąd mógł pochwalić się bezszkodową jazdą.

Co ciekawe, potrzebne mogą być także takie dane, jak np. stan cywilny właściciela pojazdu - okazuje się, że w wielu przypadkach osoby będące po ślubie, zwłaszcza jeśli dodatkowo posiadają małe dzieci, z którymi podróżują autem płacą niższe składki. Jednym z kluczowych czynników, wpływających na koszt OC, wydaje się jednak wspomniany już wiek - młodzi kierowcy do 26 roku, którzy powodują najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym, ponoszą statystycznie najwyższe koszty związane z ubezpieczeniem.

Ceny ubezpieczeń OC - czego możemy się spodziewać w 2021 roku?

Jak ceny za ubezpieczenie OC kształtowały się na początku tego roku? Jest dobra wiadomość: mogliśmy zaobserwować ich spadek. To tendencja, która utrzymuje się już od kilku lat. Jak na swojej stronie pod koniec 2020 roku podawał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, cena za roczną polisę OC wynosi około 550 zł.[1] Najmniej płacą osoby w wieku około 62-63 lat, zaś najwięcej te mające 19.

Bazując na danych odnoszących się właśnie ubezpieczeń OC, w 2020 roku około 4 pojazdy na 100 miały szkodę. Jak podano w broszurze „Ubezpieczenia w liczbach 2020”, stworzonej przez Polską Izbę Ubezpieczeń, średni koszt jednej takiej szkody wynosił 8178 zł.[2] Organizacja ta podała też ciekawe przykłady innych zdarzeń: jedna z osób płacących 1000 zł rocznie właśnie za ubezpieczenie OC komunikacyjne, spowodowała wypadek. Potrącony pieszy doświadczył wielu obrażeń, a łączna kwota, jaką wypłacono mu w ramach zadośćuczynienia za szkodę, wyniosła 100 tys. zł. Gdyby nie ważna polisa, kierowca sam musiałby za to wszystko zapłacić. Kolejny przykład dotyczył innego ubezpieczenia auta - Moto Assistance (opcja z najszerszym zakresem ochrony). Dana osoba płaciła 494 zł rocznie, co przydało się w trakcie wakacji we Włoszech, gdzie auto miało awarię i trzeba je było odholować do Polski. Ubezpieczyciel zapewnił wtedy czteroosobowej rodzinie powrót do kraju, co kosztowało 20 tys. zł.[3] Podobnie i w tym przypadku, gdyby nie polisa, koszt podróży powrotnej rodzina musiałaby pokryć z własnej kieszeni. Są to przykłady, które jasno pokazują, że średnia cena za OC jest tylko niewielkim procentem tego, jakie koszty moglibyśmy ponieść nie mając odpowiedniego ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC w 2021 roku?

Na konkretną cenę za ubezpieczenie OC wpływa wiele czynników, dlatego też trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie: „Ile kosztuje ubezpieczenie OC?”. Chcesz sprawdzić, jaką ofertę możesz dostać? Wypełnij odpowiedni formularz, na którym bazuje aplikacja „Kalkulator OC” UNIQA. Dzięki temu bezpłatnemu narzędziu znajdziesz idealnie dopasowaną polisę, a zajmie Ci to zaledwie kilka, maksymalnie kilkanaście minut. Jako że UNIQA oferuje bardzo szeroki zakres ubezpieczeń, online możesz sprawdzić nie tylko koszt oferty samego OC, lecz także pakietu OC+AC, a nawet połączyć je z dodatkowymi produktami ubezpieczeniowymi, jak np. Assistance, bagaż, opony, NNW, pomoc medyczna 24 czy ubezpieczenie szyb samochodowych.

Wszystko to możesz zrobić bez wychodzenia z domu, a jeśli zdecydujesz się na zakup takiej polisy, będziesz mógł opłacić ją także online. Sam dokument zostanie wysłany na podany w formularzu adres mailowy. Dlaczego warto skorzystać z tej właśnie opcji zakupów? Jeśli jesteś nowym klientem, który kupi ubezpieczenie przez internet, w UNIQA dostaniesz aż 15% zniżki. Co więcej, możesz też zyskać na innych dodatkowych rabatach, jak np. wykupienie polisy na kolejny pojazd w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym. Dzięki temu, niezależnie od tego, czy aktualnie generalne tendencje cen są spadkowe, czy rosnące, uda Ci się sporo zaoszczędzić.

Eksperci przewidują, że póki co sytuacja na rynku ubezpieczeń samochodowych jest dość stabilna i raczej możemy się liczyć z kolejnymi spadkami cen (a przynajmniej ich utrzymaniem na względnie podobnym poziomie). Wydaje się, więc że ceny OC nie powinny ulec większym zmianom.

