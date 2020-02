TYLKO U NAS! Prof. Grzegorz Górski ujawnia: Trzy poziomy walki z Polską

prof. Grzegorz Górski, historyk: Na poziomie formalnym wykonuje ona misję w imieniu Komisji Europejskiej, a - także w sensie formalnym - zjawiła się po to, by zorientować się w uwarunkowaniach zmian legislacyjnych w Polsce, w obszarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W rzeczywistości jednak jej wizyta ma służyć z jednej strony podkreśleniu uzurpowanej sobie wbrew traktatom europejskim kompetencji do oddziaływania na dziedzinę, która nie została oddana w zakres odpowiedzialności Unii.

Na poziomie drugim wiemy, że trwa obecnie o to, co w UE najważniejsze, czyli wojna o pieniądze. To zatem zarówno walka o rozwiązania budżetowe w najbliższej perspektywie siedmioletniej, a dodatkowo o sformułowanie samobójczej polityki klimatycznej i związane z tym strumieniowanie środków. W obu obszarach Polska powinna być największym beneficjentem, bo takie są obiektywne parametry. Ale ponieważ wskutek Brexitu ilość pieniędzy do podziału istotnie się zmniejsza, to trzeba przycinać środki. Skoro najwięcej można uzyskać kosztem Polski, to jej łajanie na różne sposoby ma stworzyć przesłanki do „sprawiedliwego” pozbawienia jej należnych pieniędzy. Jest to tym łatwiejsze, że polska opozycja entuzjastycznie wita taką obiektywnie godzącą w polskie interesy perspektywę.