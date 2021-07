TYLKO U NAS! Arkadiusz Czartoryski: Dobro mieszkańców jest ważniejsze od ambicji

„Rozmawiałem z panem premierem Mateuszem Morawieckim i z panem wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Przyznaję, że mam dużo satysfakcji po tych rozmowach, bo moje postulaty i argumenty dotyczące Ostrołęki szczególnie, ale również całego regionu, wynikające z absolutnie dramatycznej sytuacji związanej z budową elektrowni i później z niezrozumiałą jej rozbiórką, zostały wysłuchane. Dzięki tym rozmowom pojawiła się szansa na cały pakiet osłonowy dla mojego miasta i regionu” – mówi portalowi Fronda.pl poseł Arkadiusz Czartoryski, który w środę ponownie dołączył do klubu PiS.



Fronda.pl: Dwa tygodnie temu ogromną sensację wywołała informacja o tym, że wraz z dwojgiem innych posłów opuszcza Pan klub Prawa i Sprawiedliwości. W środę natomiast sensację wywołała wiadomość o tym, że zdecydował się Pan wrócić do rządzącej koalicji. Skąd tak szybka decyzja o powrocie?

Poseł Arkadiusz Czartoryski: Wyjaśnię, że nie wróciłem do Prawa i Sprawiedliwości, chociaż przez wiele lat byłem prezesem okręgu siedlecko-ostrołęckiego i od początku budowałem struktury tego okręgu. Moja rezygnacja z członkostwa w PiS jest wciąż aktualna. Wróciłem do klubu parlamentarnego PiS, ale nie do partii.

Skąd taka decyzja? Jeśli chodzi o mój okręg siedlecko-ostrołęcki i funkcjonowanie posła, to trzeba zdawać sobie sprawę, że poseł nie jest samotną wyspą i musi liczyć się przede wszystkim z dobrem swoich wyborców, z dobrem swojego okręgu wyborczego i z dobrem swojego regionu. Rozmawiałem z panem premierem Mateuszem Morawieckim i z panem wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Przyznaję, że mam dużo satysfakcji po tych rozmowach, bo moje postulaty i argumenty dotyczące Ostrołęki szczególnie, ale również całego regionu, wynikające z absolutnie dramatycznej sytuacji związanej z budową elektrowni i później z niezrozumiałą jej rozbiórką, zostały wysłuchane. Dzięki tym rozmowom pojawiła się szansa na cały pakiet osłonowy dla mojego miasta i regionu. Pomimo więc moich przeżyć osobistych, muszę troszczyć się bardziej o swoich wyborców niż o sobie, dlatego w duchu odpowiedzialności za region powściągnąłem swoje ambicje.

Jak powiedziałem, przygotowywany jest pakiet osłonowy dla Ostrołęki, do której przyjedzie pan premier. Czytelnikom, którzy nie są z Ostrołęki wyjaśnię, że to miasto wzrastało wraz z budową elektrowni na początku lat 70. Powstał wówczas największy zakład pracy, powstała linia kolejowa, pojawiła się inteligencja techniczna w mieście i wzrosła liczba mieszkańców. Ten zakład pracy warunkował rozwój miasta. Teraz na naszych oczach jest wyburzana elektrownia, która pochłonęła ponad miliard złotych. Skoro pojawiła się więc szansa na odwrócenie tego niekorzystnego trendu, nie mogę tej szansy nie wykorzystać. To główny powód mojego powrotu do Zjednoczonej Prawicy.

Innym powodem, na który również Pan Poseł wskazuje, jest powrót Donalda Tuska do polskiej polityki.

Praktycznie niemożliwa jest dziś budowa nowych formacji politycznych. Jest tak przez próbę ich zwasalizowania przez Donalda Tuska. Nagle media, nie tylko polskie, ogłosiły go „królem opozycji”. Powrót byłego premiera to też sytuacja, w której wracamy do zupełnie nieaktualnych sporów politycznych sprzed wielu lat, których mające już dziś prawo głosu młode pokolenie kompletnie nie rozumie. Dalej, to sytuacja, w której wpędza się Polskę w niepotrzebne napięcie w momencie, w którym ludzie niepokoją się pandemią i tym, co w jej kontekście wydarzy się jesienią. Teraz okazuje się, że najpewniej debata pomiędzy opozycją a koalicją rządzącą zostanie sprowadzona do rzucanych przez Donalda Tuska haseł. Debata o Polsce zejdzie tymczasem na dalszy plan.

Pamiętam rządy Donalda Tuska, które skutkowały bezrobociem i degrengoladą mniejszych ośrodków miejskich. Wszyscy pamiętamy jego pomysły programowe. Teraz wpisywanie się wszystkich ugrupowań opozycyjnych w ten chocholi taniec Tuska jest absurdem. W tym kontekście budowa opozycji konserwatywno-liberalnej też będzie bardzo utrudniona. Przy wszystkich grzechach, które ma PiS, ja osobiście nie mógłbym uczestniczyć w czymś takim, że oto przyjeżdża mianowany przez media „królem opozycji” Donald Tusk i wszyscy tańczą, jak on zagra.

To okoliczności, które bardzo zmieniły się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Przede wszystkim jednak, podkreślam, wróciłem do klubu PiS, ponieważ ten pakiet osłonowy wraz z przyjazdem pana premiera do Ostrołęki jest decydujący dla moich wyborców.

Ogłaszając razem z poseł Janowską i posłem Girzyńskim swoje odejście, mówiliście Państwo nie tylko o tych problemach osobistych, za które przepraszał w środę prezes Kaczyński i nie tylko o Ostrołęce, ale pojawiła się też szersza krytyka Polskiego Ładu, podejścia PiS do energetyki czy przedsiębiorców. Tutaj coś się zmieniło, PiS planuje zrewidować coś w tym zakresie, czy to Pan przekonał się do propozycji Polskiego Ładu?

Nie przekonałem się. Dyskusja o ostatecznym kształcie ustaw Polskiego Ładu jednak dopiero nas czeka. Nie zmieniłem zdania, że solą polskiej przedsiębiorczości są małe i mikro przedsiębiorstwa. Polska nie może rozwijać się wyłącznie za pomocą Brukseli i spółek Skarbu Państwa. Jest ogromna przestrzeń pomiędzy tymi dwiema wielkimi siłami. Cieszę się, że rozwija się i podbija nowe rynki Orlen, cieszę się, że KGHM buduje fabryki za granicą. Szanuję też to, że mamy wsparcie z funduszy unijnych. Pośrodku jest jednak ogromna masa drobnych, często rodzinnych przedsiębiorstw, które są solą polskiego rozwoju.

Ustawy Polskiego Ładu nie mają jeszcze ostatecznego kształtu. Nadal myślę to samo, o czym mówiłem kilkanaście dni temu, kiedy krytykowałem Polski Ład. Miałem okazję powiedzieć to panu premierowi i liczę, że ta dyskusja będzie się toczyła i ten obszar polskiej przedsiębiorczości zostanie doceniony.

W czasie konferencji prasowej, na której ogłosiliście Państwo swoje odejście, poseł Janowska mówiła również o kwestii obsadzania spółek Skarbu Państwa. Jak ocenia Pan ogłoszoną w sobotę uchwałę sanacyjną, to dobre rozwiązanie?

Dziś jeszcze na to pytanie nie da się odpowiedzieć. Wszystko zależy od intencji i stopnia realizacji tej uchwały. Można ją zrealizować dobrze i można ją „sknocić”. Dlatego nie mogę powiedzieć w tej chwili, że ona jest zła, ani nie mogę powiedzieć, że jest dobra. Rzeczywiście, można wyszukać w niej pewne słabsze ogniwa, ale z drugiej strony jest to pierwsza taka uchwała w Polsce. Tutaj potrzeba więc czasu, aby zobaczyć, jak uchwała ta przełoży się na realną rzeczywistość.

Dołączył Pan do nowej Partii Republikańskiej Adama Bielana. Czym szczególnym wyróżnia się to środowisko na tle Zjednoczonej Prawicy?

To grupa ludzi myślących podobnie do mnie. Przekonanych, że trzeba zwrócić w Polsce uwagę na średnich, małych i mikro przedsiębiorców. To są przedsiębiorcy, którzy płacą podatki, mocno ucierpieli w czasie pandemii, są zaniepokojeni ewentualną IV falą. To często rodzinne firmy, które utrzymują polską gospodarkę. Troska o nich to część programu Partii Republikańskiej, która mnie przekonuje.

Przez chwilę był Pan wiceprzewodniczącym koła „Wybór Polska”. Teraz koło przestało istnieć. Prof. Girzyński i poseł Janowska również myślą o powrocie do Zjednoczonej Prawicy?

Trzeba by zapytać moją koleżankę i kolegę. Koło chyba nie przestanie istnieć. Zdaje się, że wciąż toczą się rozmowy z posłami niezależnymi. Nie wiem co się stanie, życzę moim kolegom jak najlepiej, a czy myślą o powrocie, to już pytanie do nich.

