TYLKO U NAS! Andrzej Talaga: Chiny rzeczywiście korzystają na pandemii

"Chiny rzeczywiście korzystają na tej epidemii, pokazując swoją siłę gospodarczą, polityczną i militarną" - zapewnia publicysta i znawca Bliskiego Wschodu, Andrzej Talaga.





Fronda.pl: Departament Stanu USA wyraził wczoraj swoje zaniepokojenie sugerując, że Pekin mógł przeprowadzać w Lob Nor nielegalne próby broni atomowej o niskiej mocy. Czy to zaniepokojenie jest uzasadnione?

Andrzej Talaga: Na temat tych prób nuklearnych szczerze mówiąc nic nie słyszałem, więc nie wystarczy mi jeden komunikat, żeby się ustosunkować. Także o tym nie mogę nic powiedzieć, czy była taka próba, czy nie, jakiej broni, o jakiej mocy. Czy to próba bomb taktycznych czy nie, tego nie wiem.

W takim razie, jeżeli mógłbym poprosić o komentarz na temat transparentności Chin, jeśli chodzi o informacje na temat COVID-19. USA zarzucają Pekinowi, że nie przekazuje światu wszystkich informacji o epidemii.

Na ten temat można by już powiedzieć więcej, natomiast ja bym zwrócił uwagę na inne wydarzenie, jeśli chodzi o militarną politykę Chin. Moim zdaniem bardzo ciekawe jest wypłynięcie chińskiego lotniskowca na Pacyfik, w momencie, kiedy obydwa zespoły amerykańskie są nieaktywne. To jest prawdziwa demonstracja swojej siły przez Państwo Środka.

To jest tak, że są dwa amerykańskie zespoły lotniskowców na Pacyfiku. Jeden z nich jest obecnie w Yokosuce, w Japonii, na technicznym przeglądzie, gdzie przygotowuje się do przejęcia patrolu oceanicznego. Drugi musiał dopłynąć do portu na Guam, ponieważ załoga zakaziła się koronawiirusem. I de facto nie ma ani jednego amerykańskiego zespołu lotniskowego na Pacyfiku, natomiast wypłynął zespół chiński, pokazując wyraźnie, że jedynym panem Pacyfiku w tym momencie są Chiny. To bardzo wyraźna demonstracja siły ze strony chińskiego rządu.

W jaki sposób Pekin może wykorzystać sytuację światowego kryzysu w realizacji swoich zapędów do stania się światowym supermocarstwem?

Pekin robi teraz w tym kierunku bardzo wiele. Chiny ewidentnie wykorzystują sytuację osłabienia Stanów Zjednoczonych szczególnie, a szerzej Zachodu w ogóle, na kilku polach. Bardzo interesujące jest to, co się dzieje, jeśli chodzi o projekty aktów prawnych w UE. Dla przykładu Niemcy planują ustawę, która zakaże wykupu przez obcy kapitał, czytaj przede wszystkim chiński, ale także arabski, dużych przedsiębiorstw, nawet nie strategicznych, a np. motoryzacyjnych w Niemczech, które są zagrożone upadłością w związku z obecnym kryzysem. Widać więc, że jest ogromna aktywność kapitału chińskiego w wykupywaniu czego się tylko da. Przede wszystkim w państwach UE, bo w Ameryce od dawna są takie regulacje, które nie pozwalają Chińczykom na wykupienie czegoś bez zgody rządu amerykańskiego. W UE dotychczas mogli to zrobić, taka zgoda jak w Ameryce dotychczas nie była wymagana w wielu krajach. Teraz niektóre kraje, jak np. Niemcy właśnie, chcą takie obostrzenia wprowadzić. Każda transakcja sprzedaży Chińczykom przedsiębiorstw w Niemczech będzie musiała mieć zgodę niemieckiego rządu. To jest coś nowego, czego wcześniej nie było i jest to ewidentna odpowiedź na, związaną z kryzysem, chińską politykę. To pierwsza rzecz.

Druga rzecz to chińska polityka „humanitarna” wysyłania sprzętu medycznego. Przy czym przy słowie humanitarna należy podkreślić wielki cudzysłów. Na ogół te transporty są płatne, ale oni przedstawiają to w ten sposób, że jest to pomoc humanitarna, pomoc medyczna, którą Chiny, które już rzekomo przezwyciężyły pandemię, oferują teraz innym krajom, szczególnie europejskim. Bo do Ameryki pomocy nie wysyłają. I to jest próba budowy takiej kontry do Ameryki w Europie. Pekin mówi: „spójrzcie, my wam pomagamy, oni wam nie pomagają, mało tego, sami są w wielkim kłopocie". Czyli polityka masek i testów. Testy te są przy tym podłej jakości, o czym przekonali się boleśnie np. Czesi. Również inne kraje, w tym Polska, które sprowadzają sprzęt medyczny, sprzęt ochrony osobistej z Chin, nie zawsze są zadowolone z jego jakości i skuteczności. Dlaczego więc je ściągamy, w Europie i w Polsce? Ponieważ nie mamy własnych fabryk tego typu sprzętu, które zostały przeniesione do Chin. Tutaj odpowiedzią Europy może być przenoszenie tych produkcji z powrotem do siebie, ale na razie jest na to za wcześnie, więc musimy brać, co Chińczycy dają. I to jest kolejny aspekt, moim zdaniem agresywnej w stosunku do Zachodu, polityki Chin.

I trzeci aspekt to właśnie ta ewidentna manifestacja militarna na Pacyfiku, o której mówiłem wcześniej. Kiedy dwa lotniskowce amerykańskie są wyłączone z działań na Pacyfiku, Chiny wysyłają na patrol wokół Tajwanu, w głąb Pacyfiku, przepływając między Okinawą a wyspami Riau, pierwszy operacyjny zespół lotniskowy, czego nigdy nie robiły. I w ten sposób, opływając Pacyfik, Chińczycy wysyłają komunikat: „spójrzcie, Amerykanów tu nie ma, jesteśmy tu tylko my. Ameryka nie może wam gwarantować bezpieczeństwa”. To demonstracja przede wszystkim wobec Filipin, Japonii, Tajwanu czy Wietnamu.

Chiny więc rzeczywiście korzystają na tej epidemii, pokazując swoją siłę gospodarczą, polityczną i militarną.

Andrzej Talaga jest dziennikarzem i stałym publicystą „Rzeczpospolitej”. Publikował też m.in. w „Więzi”, „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Newsweeku”. Specjalizuje się w tematyce Bliskiego Wschodu.

Rozmawiał: Karol Kubicki