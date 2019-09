,,Ty jesteś Syn Boży'', wołały złe duchy, lecz On je gromił

Jedna z metod samodzielnego oczyszczenia mieszkania z duchow!!!



Kup mineral czarny turmalin. Naturalny nie oszlifowany. Zapal biala swiece. Porozmawiaj z duchem, popros by odszedl... i byc moze sie reinkarnowal. Wyjasnij ze nie ma miejsca wsrod zywych dla niego. Byc moze zagubil sie, nie zrozumial ze odszedl, lub nie wie jak przejsc dalej. Wycisz sie, skup, pomodl za jego dusze by odnalazla swoj spokuj. Oczysc mieszkanie, siebie i dzieci, zwierzeta... okadzajac biala szalwia. W kazdym pomieszczeniu ustaw wode ze sola w szklanym, przezrozczystym polmisku na srodku pomieszczenia. Mozna poswiecic mieszkanie woda swiecona z kosciola. Po okadzeniu, mieszkania i was mieszkajacych, wywietrz mieszkanie. Wylej z miski wode ze sola do toalety i niech z zywiolem wody splynie i sie oczyszcza. Kolejnie nasyps sol przed drzwiami wejsciowymi i parapetach. Wez kapiel oczyszczajaca woda z sola. Dokladnie splucz cialo. Kolejnie ... Zapal swiece zapachowa... ulubiony twoj zapach i zapros do swojego domu to czego tam pragniesz. Wowczas okna maja byc otwarte! Np. Bezpieczwnstwo, dobre zdrowie, obfitosc etc.

Kamien czarny turmalin trzymaj w sypialni, gdzie spicie. Jest to mineral silnie ochronny. Zmory i duchy go nie lubia

