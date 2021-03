Twój ePIT, umowy o pracę oraz inne źródła przychodów – trudne pytania

Pomimo tego, że system Twój ePIT z założenia ma służyć podatnikom z pomocą, to okazuje się, że z i z nim część osób ma pewne problemy. Pojawia się wiele pytań dotyczących zarówno zasad działania systemu, jak i jego aspektów praktycznych. Czasu na rozliczenie PIT jest coraz mniej - w przypadku najpopularniejszych deklaracji termin upływa przecież już 30 kwietnia 2021 roku. Nic więc dziwnego, że podatnicy czekają na konkretne odpowiedzi - nie chcą obecnie dostawać wielostronicowych artykułów i opracowań, ponieważ nie mają czasu się z nimi zapoznać. Dziś kolejne odpowiedzi na pytania, które wydawały się podatnikom trudne, w zakresie połączenia różnych źródeł przychodów.

Twój ePIT, umowa o pracę i działalność nierejestrowana

Co dzieje się w przypadku prowadzenia jednocześnie działalności nierejestrowanej i uzyskiwania dochodów z umowy o pacę? Czy w takim wypadku udostępnione zostanie automatyczne zenanie w Twój ePIT? Czy podatnik może rozliczyć się w tym systemie?

Jeżeli podatnik pracuje w ramach umowy o pracę, jego pracodawca z złożenia składa PIT-11 do organów podatkowych. Dlatego, w ramach PIT 2021, może o liczyć na udostepnienie mu deklaracji PIT-37 w systemie Twój ePIT. Tam znajdzie informacje o wysokości dochodów z tego tytułu. Jednak Twój ePIT nie uwzględni dochodów z działalności nierejestrowanej - te informacje podatnik powinien wprowadzić samodzielnie. Może jednak nadal rozliczyć się za pomocą Twój ePIT, zmieniając formularz na deklarację PIT-36, a następnie uzupełniając ją o swoje dane dotyczące działalności. Takie rozliczenie PIT może zostać przygotowane zarówno w usłudze publicznej, jak i za pomocą dobrych aplikacji do PIT online. W szczególności w sytuacji, jeżeli rozliczenie ma być bardziej skomplikowane, wskazane i rekomendowane jest skorzystanie z pomocy specjalistów – w tym księgowych, doradców lub właśnie aplikacji do e-deklaracji.

Twój ePIT, umowa o pracę i przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem

Co dzieje się w przypadku, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z umowy o pracę, ale jednocześnie również uzyskuje przychody z działalności gospodarczej, opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Czy w takim wypadku podatnik może liczyć na przygotowanie PIT-37 w systemie?

Tak - ustawodawca zdecydował, że nie ograniczy dostępności do przygotowanego Twój ePIT tylko do osób osiągających przychody z jednego źródła. W tym zakresie więc, wszyscy podatnicy uzyskujący przychody z umowy o pracę są równi – mogą liczyć na to, że w systemie Twój ePIT znajdą przygotowane dla siebie rozliczenie PIT i mogą z niego skorzystać. Oczywiście w przypadku uzyskiwania przychodów z innych źródeł (na przykład działalności gospodarczej), taki dokument powinien być tylko częścią ich rozliczenia z organami skarbowymi, nie mniej jak najbardziej mogą się nim posłużyć i wykorzystać w swoim indywidualnym PIT – czy to dalej w usłudze Twój ePIT (o ile dany rodzaj deklaracji jest dostępny obecnie w Twój ePIT), czy też w deklaracjach komercyjnych do e-deklaracji. Ograniczenie stanowi jedynie wskazanie, że Twój ePIT na razie obsługuje tylko PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 – natomiast w zakresie PIT-28 i PIT-36 usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.