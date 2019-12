TW Bolek już nawet w książce Agory. ,,Cuda, panie, cuda...''

Patriota 22.12.19 12:20

Parafrazując słowa wieszcza POwiem to tak :

Głupi OTUO, gdybyś w mateczniku siedział,

nigdy by się o tobie Cenckiewicz nie dowiedział.

Ale czyli koryta zwabiła cię wonność,

Czy uczułeś do kasy i do władzy skłonność,

Wyszedłeś na brzeg puszczy, gdzie się las przerzedził,

I tam zaraz Gontarczyk bytność twą wyśledził...