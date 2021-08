TVN wystąpi o koncesję poza Polską? ,,Nie przestaniem nadawać’’

W rozmowie z portalem Wirtualmedia.pl dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej TVN Katarzyna Issat podkreśliła, że w przypadku nieprzedłużenia koncesji dla TVN24 stacja rozważy ubieganie się o koncesję poza Polską.

- „Spółka zarządzająca TVN, czyli Polish Television Holding ma siedzibę w Amsterdamie. Najwięcej kanałów TVN Grupy Discovery korzysta z niderlandzkich koncesji. Logicznym byłby więc podobny wniosek w przypadku TVN24”

- zauważa portal Wirtualnemedia.pl.

O komentarz portal poprosił dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej TVN Katarzynę Issat, która zapewnia, że stacja nie przestanie nadawać nawet, jeśli nie otrzyma koncesji.

- „Tak, jak informowaliśmy już wcześniej, jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Naszym celem jest zapewnienie stacji ciągłości nadawania, a widzom nieprzerwanego dostępu do niezależnych i wiarygodnych informacji. Jednocześnie za priorytet uznajemy uzyskanie koncesji w Polsce, ponieważ spełniliśmy wszystkie wymogi formalno-prawne, by ją otrzymać i nie ma żadnych przeszkód, by KRRiT nie wydała na najbliższym posiedzeniu pozytywnej decyzji w tej sprawie”

- stwierdziła.

kak/Wirtualnemedia.pl, wPolityce.pl