TVN odwołuje debatę prezydencką

16.6.20 19:04

Konfa i totalniacy razem. Wystarczy posłuchać deklaracji, np. p. Wilka. To reprezentant z Konfy, czyż nie? Jeszcze przed wyborami do Parlamentu, p. Korwin w towarzystwie p. Bosaka, zdaje się w TVP Info, deklarował, że jeśli PO da im odpowiednie warunki to oni będą w koalicji z PO. Potem p. Nitras wyraźnie potwierdził wspólnotę interesów POKO i Konfy a p. Braun nie pogardził LGBT-owcem jako asystentem. No a przed "chwilą" p. Wilk bez specjalnego "bólu zębów" jasno się wyraził.



Przed wyborami do Parlamentu, p. Kaja Godek jasno mówiła, że ten cały sprzeciw wobec aborcji to u Konfy li tylko deklaracje, i że na listy wyborcze są wciągani "dziwni ludzie" a działacze pro-life są usuwani. Mogło to brzmieć wtedy jak zemsta, ale następne wydarzenia potwierdzają tylko to, że p. Godek mówiła prawdę. Marian Kowalski jasno określił już sporo czasu temu, że Konfa jest prorosyjska i dlatego z nimi zerwał. To się potwierdza i żadne zaklęcia "pożytecznych idiotów" tego nie zakryją.



Aktualna kampania wyborcza, bez względu na wynik, z pewnością pokazuje jedno - tzw. narodowcy czyli Konfa brata się z zwolennikami LGBT+, aborcji, eutanazji.



I tyle by było w temacie tzw. "prawdziwych katolików" i "szczerych patriotów". Szczerych do bulu...