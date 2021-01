TVN odpowiada Olbrychskiemu. Durczok ostro o byłym pracodawcy

Daniel Olbrychski komentował w programie „Kropka nad i” Moniki Olejnik aferę związaną z zaszczepieniem poza kolejnością grupy celebrytów i przedsiębiorców. Jednak ze względu na wydarzenia w USA programu nie wyemitowano na antenie TVN, a jedynie zamieszczono w serwisie internetowym. To bardzo rozzłościło aktora. TVN opublikowało oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do jego zarzutów. Tymczasem w stację uderza jej były dziennikarz, Kamil Durczok.

- „Znaczna część mojego ukochanego narodu jest bezdennie głupia” – mówił Daniel Olbrychski w rozmowie z Moniką Olejnik.

Emisję nagranego wcześniej programu zaplanowano na 7 stycznia. Z uwagi na wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, gdzie 6 stycznia doszło do ataku na Kapitol i zamieszek, do emisji jednak nie doszło. Wywiad z Olbrychskim został jedynie zamieszczony w internetowym serwisie TVN24.

To bardzo nie spodobało się aktorowi.

- „Daniel się wściekł, bo to sytuacja pokazująca absolutne lekceważenie jego czasu, wysiłku, skupienia. Wreszcie, tak samo jak uczestnicy afery szczepionkowej, on przecież nie proponował TVN24 swojego udziału w Kropce. To jego zaproszono” – napisała na Faceooku jego żona, Krystyna Demska-Olbrychska.

Do zarzutów tych ustosunkowała się sama stacja, która poinformowała, że wywiad nie mógł zostać wyemitowany ze względu na sytuację w Stanach Zjednoczonych, dlatego został zamieszczony w portalu internetowy. Podkreślono, że sam Daniel Olbrychski został o tym wcześniej poinformowany.

- „Tak więc publikacja nastąpiła w wyniku decyzji naszej redakcji, nie zaś interwencji Państwa Olbrychskich. Chcielibyśmy także zaznaczyć, że program był promowany na stronie głównej portalu tvn24.pl oraz w mediach społecznościowych, opisywano go i komentowano także w innych mediach. Został również umieszczony w bibliotece portalu, gdzie można go obejrzeć w każdej chwili” – dodaje telewizja.

Sprawę postanowił skomentować były dziennikarz TVN, Kamil Durczok.

- „Żałośni jesteście #tvn . Najpierw wycięliście mnie ze wszystkich materiałów, jakbym u was nie pracował przez 10 długich, ciężkich lat, a teraz nawet Daniela wycinacie? Nocniki wam, matoły, po tym Wielkim Człowieku , wynosić...” – napisał.

Żałośni jesteście #tvn . Najpierw wycięliście mnie ze wszystkich materiałów, jakbym u was nie pracował przez 10 długich, ciężkich lat, a teraz nawet Daniela wycinacie? Nocniki wam, matoły, po tym Wielkim Człowieku , wynosić... — Kamil Durczok (@durczokk) January 15, 2021

kak/TVN24, DoRzeczy.pl, tvp.info.pl, Twitter