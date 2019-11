Tusk zaatakował Orbana. ,,Nie jesteś chrześcijańskim demokratą''

Lolek kremowka 9.11.19 17:10

Tusk

Czy homo sowietikus to homo sapiens ? 22Dec2017 Czy małpa to pies ? Wydaje się, że Polacy nie są za bardzo inteligentni. Nazywają Tuska zdrajcą, kan-alią, szmatą itd., ale to nie są strzały w punkt. Tusk jest bowiem homo sowietikusem i psychopatą (patrz: Encyklopedia Medycyny, dział poświęcony chorobom psychicznym: OSOBOWOŚĆ DYSSOCJALNA (lub anty socjalna) ). Czy można dziwić się zachowaniu i postępowaniu homo sowietikusa, wymagać od niego polskiej tożsamości ? Polsko języczne homo sowietikusy mieszkające w Polsce nie mają polskiej tożsamości, nie są więc Polakami. Czy u homo sowietikusa znajdziemy rozum, prawdomówność, uczciwość, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, moralność, etykę lub choćby elementarną przyzwoitość ? Oczywiście, że nie znajdziemy. One nie mają polskiej tożsamości, są tylko tubylcami, są produktem cywilizacji turańskiej, azjatyckiej, mongolsko-rosyjsko-sowieckiej ( Lenin, cytat : „Nasz kodeks moralny jest całkowicie nowego typu, nam wszystko wolno.”). Dla homo sowietikusów liczy się tylko siła, nic poza tym, ustępują jedynie przed nią. „Nie masz pracy ? Weź kredyt, albo jedź na zmywak.”, „ Nie radzisz sobie ? Nie jesteś zdolny, nie jesteś wykształcony, sam jesteś więc sobie winien ! ( innymi słowy: życie to dżungla, rządzą prawa buszu)” itp. – skąd to znamy ? Kto przerobił lemingi na neo bolszewików ? Czy nowoczesność, sprawiedliwość, poszanowanie prawa, ludzka solidarność to prawa buszu ? Amerykański generał Patton powiedział, że homo sowietikusy to Azjaci, sukin-syny, barbarzyńcy i pijacy, nie mający żadnego szacunku dla ludzkiego życia i rozumu. Homo sowietikusy udają demokratów, liberałów, wolnościowców, miłośników praworządności, lecz przecież można ich rozpoznać po owocach. Co innego mówią, a co innego robią.