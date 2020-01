Tusk w ,,GW'' ,,tęskni za wyższym wymiarem'' i krytykuje Kościół

man.of.Stagira 5.1.20 11:22









Zatem, SAM Donald T u s k przyznaje w tym wywiadzie, że JEST typem spod ciemnej nic nie rozumiejącej bo bez przerwy w ą t p i ą c e j gwiazdy.





otóż, to





Nawet nie może powołać się na Kartezjusza ponieważ dla tego filozofa istnienie Boga było p e w n e, jak Amen w Pacierzu. To jedynie sprawy tego świata były niepewne.

Taki ekologizm byłby nie do pomyślenia. Kartezjusz, ojciec współczesnej myśli uważał

zwierzęta za maszyny.