,,Tusk szuka powodu do międzynarodowej awantury''

- To dziwna praktyka, że KE interweniuje już na etapie projektu ustawy, bo procedura legislacyjna nie została jeszcze zakończona. Komisja jest pod wpływem Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska, który również upatruje w tym projekcie powodów do wywołania międzynarodowej awantury. - stwierdził w wywiadzie dla portalu "Do Rzeczy" poseł PiS Jacek Ozdoba