Tusk kpi o niemieckiej szczepionce. Internet bezlitosny

W dniu dzisiejszym niemiecki koncern farmaceutyczny poinformował, że mam już prawie gotową szczepionkę na koronawirusa, która jest w 90 proc. skuteczna. Z tej okazji, jak i z wielu innych był uderzać w rząd, PiS i Polaków, skorzystał Donald Tusk i skomentował to na Twitterze.

Tusk napisał:

- Jest szczepionka, ale niemiecka. Wynaleziona przez firmę tureckich emigrantów. Co teraz?

Na jego komentarz zareagował m.in. wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, któy napisał także na Twitterze:

- Ten wpis szefa EPP o szczepionce jest tak żałosny, że aż osłabia. Trolling is a art, a Donald Tusk będzie zawsze tym gościem, który pierwszy w komentarzach napisze «*AN!»

Ponieżej kilka innych komentarzy.

Jak niemiecka to pewnie będziesz miał Pan pierwszeństwo, Panie Tusk 😀

Po pierwsze nie, bo Niemcy. Po drugie nie, bo muzułmanie. To dyskwalifikuje tę szczepionkę w stopniu absolutnym.

Teraz? Dałbym ją do testowania na Europejskich biurokratach z Brukseli i Sztrasburga oraz rządzie federalnym Niemiec.

Znakomicie zwiększy to zaufanie ludzi do tej chemii z Niemiec, bo wiesz że u nas z tym słabo od czasów Zyklonu B.